وزارة الصحة العراقية: سيتم توفير 10 أنواع للقاح كورونا في العام القادم

2020/11/10 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين الموافق 09-11-2020 عن توفير 10 أنواع للقاح كورونا في العام القادم.وأوضحت مديرية الصحة العامة، أن “هناك 10 أنواع للقاح فيروس كورونا في مرحلة الاختبار ويتوقع أن يتم توزيعه في الفصل الأول من العام المقبل”.كما اردف، “كشف لقاح فيروس كورونا في هذا العام …

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