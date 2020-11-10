بايدن: أتطلع للحديث مع ترامب

2020/11/10 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عملية نقل السلطة بدأت، مشيرا إلى أن عدم اعتراف إدارة دونالد ترامب بالفوز لن يغير شيئا، موجها دعوة إليه من أجل الحديث.

وقال بايدن، في كلمة من ديلاوير، إن "عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به"، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت "وهي تجري على قدم وساق".

وذكر أن تعاطي "زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان..



تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا".

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترامب، أجاب بايدن باختصار بالقول "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وأضاف "سيبقى ترامب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من كانون الثاني".

وقال ترامب في تغريدتين على موقع "تويتر"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا.



النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

المصدر: سكاي نيوز

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