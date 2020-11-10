اللجنة النيابية: وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين الأحد المقبل

2020/11/10 | 23:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل العيساوي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل.وقال العيساوي في تصريح متلفز ، إن “وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل”، مبينا إصرار اللجنة على “الدفع باتجاه اتباع خطوات للإصلاح”.وتابع: هناك توقع بتخفيض مبلغ الاقتراض إلى 15 […]

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