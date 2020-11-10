محدث.. نايمكس يرتفع 2.7% عند التسوية ليتجاوز 41 دولاراً

2020/11/10 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "نايمكس" مستوى 41 دولاراً، مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس

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