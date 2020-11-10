المالية النيابية: بدء صرف رواتب موظفي العراق الأحد المقبل

2020/11/10 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد عضو اللجنة المالية النيابية في العراق فيصل العيساوي، أن وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل.وأكد العيساوي في (برنامج المحايد) عبر قناة العراقية الإخبارية، إصرار اللجنة على "الدفع باتجاه اتباع خطوات للإصلاح"، …

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