2020/11/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز "شهاب الدّين أَلْعَنُ من أخيه" ( * )، أو "ما حَكَّ جِلْدَكَ غير ظفرك" ليست العِبْرَة بالجنس أو اللَّوْن أو الدّين، إنما العِبْرَة بالمواقف وبالأفْعالأُعْلِن يوم السّبت، السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عن فوز "جو بايدن" بمنصب رئاسة الولايات المتحدة، واعتبر العديد من المُعلّقين أن وجود "كامالا هاريس" في منصب نائبة الرّئيس "انتصارًا للسود وللنساء وللتقدميين..."، لمجرد كونها امرأة ومن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنتخابات الأمريكية - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنتخابات الأمريكية - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).