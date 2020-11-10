رئيس الحكومة يتجاهل فتح القنصليات بالصحراء المغربية. - سعيد الكحل

2020/11/10 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل في كل التجارب السياسية مهما كانت طبيعة الأنظمة الحاكمة ، نجد الساسة ورؤساء الأحزاب لا يتركون فرصة ، مهما كانت رمزيتها ، إلا ويسارعون إلى التعبير عن ولائهم للوطن وتفاعلهم الوجداني مع أحداثه وما يسهم في استقراره وتقدمه .ولا فرق في هذا بين الدولة المتقدمة أو السائرة في طريق النمو.



لكن الاستثناء نجده عند أتباع تنظيمات الإسلام السياسي الذين يجعلون ولاءهم للعقائد الإيديولوجية مقدَّما على باقي الولاءات ......





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