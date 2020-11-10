عاجل | بايدن: أقول لقادة العالم إن الولايات المتحدة عادت من جديد

2020/11/10 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

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بايدن: أقول لقادة العالم إن الولايات المتحدة عادت من جديدبايدن لترمب: سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم

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