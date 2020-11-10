عاجل | بايدن: تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان

2020/11/10 | 23:16 - المصدر: قناة التغيير

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بايدن: عدم اعتراف إدارة ترمب بفوزنا لن يغير شيئابايدن: تعاطي زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان

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