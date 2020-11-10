شومر: الجمهوريون لا يملكون حجة قانونية للاعتراض على نتائج الانتخابات

2020/11/10 | 23:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، الثلاثاء، إن الجمهوريين لا يملكون حجة قانونية لرفع دعوى قضائية اعتراضا على إعلان وسائل إعلام فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بانتخابات الرئاسة الأميركية.

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