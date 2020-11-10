2020/11/10 | 23:24 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة (7sky)

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جميع اللقاحات الروسية ضد الوباء مؤكدا ان موسكو ستسجل قريبا لقاح ثالث ضد الفايروس

وقال بوتين عبر مؤتمر بالفيديو في شنغهاي: “يوجد بالفعل لقاحان مسجلان.



وقد أظهرت الدراسات بالفعل وأكدت أن هذه اللقاحات آمنة وليس لها آثار جانبية خطيرة بعد الأستخدام، وثانيًا جميعها فعالة”.

وأضاف ان” موسكو مستعدة للتعاون بشأن لقاحات فايروس كورونا واتفق مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على ضرورة إتاحة اللقاح على نطاق واسع للبشرية جمعاء.

وشدد بوتين ضرورة عدم تسييس هذه العمليات بالنظر إلى أن الناس في جميع أنحاء العالم يحتاجون اليوم لهذه الأدوية دون أي مبالغة”.

هذا وتطرح روسيا لقاحها (سبوتنك في) للاستخدام المحلي على الرغم من أن التجارب في مراحلها الاخيرة لم ترى النور بعد لكنها اوضحت اليوم الثلاثاء إنها كانت فعالة بأكثر من 90٪ ، بعد التعليقات السابقة حول تطوير لقاح فايزر الأمريكي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين : جميع لقاحات فايروس كورونا الروسية فعالة 7 SKY TV.

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