الزراعة: بدء حصاد وتسويق محصول ’الشلب’ في محافظة النجف

2020/11/10 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، انطلاق عمليات الحصاد والتسويق لمحصول الشلب في محافظة النجف.



وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2020)، ان "الوزارة ومن خلال مديرية زراعة النجف قامت بتوفير وتهيئة الاستعدادات والمستلزمات اللازمة لإكمال موسم الحصاد والتسويق لمحصول الشلب".

وأضاف، ان "الكوادر الفنية لمديرية زراعة النجف باشرت بعمليات المتابعة والإشراف لعمليات حصاد محصول الشلب للحقول والمساحات المزروعة في المحافظة ، مبيناً أن المساحات المحصودة لغاية الآن بلغت (3535) دونما".

واشار الى انه "تمت المباشرة بعمليات التسويق الى سايلوات وزارة التجارة في المحافظة حيث بلغت الكميات المسوقة من محصول الشلب (238) طنا من صنف الياسمين و (81) طنا من الصنف العنبر، فضلا عن أن الكمية الكلية المسوقة لغاية الآن بلغت (391) طنا".

واكد النايف "أستمرار عمليات الحصاد والتسويق وبوتيرة متصاعدة فضلاً عن تهيئة متطلبات العمل كافة من أجل انجاح الموسم التسويقي لهذا المحصول المهم والذي يمثل هوية العراق"، مبينا أن "المساحات المزروعة في محافظة النجف الأشرف من محصول الشلب والمقرة ضمن الخطة الصيفية لهذا العام بلغت ٢١٢٨٣٦ الف دونم".

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