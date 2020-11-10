تفاصيل اجتماع الكاظمي وبن سلمان

2020/11/10 | 23:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيان أوردته وكالة الأنباء

السعودية الرسمية، اليوم الثلاثاء، عن

تفاصيل "الاجتماع المرئي عن بعد"، بين

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وولي العهد

السعودي محمد بن سلمان.

وذكرت الوكالة، أنه "عقد اليوم اجتم

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