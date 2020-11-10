التعليم تعلن إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

2020/11/10 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دليل الطالب المنشور في موقع الوزارة (www.mohesr.gov.iq) وفي بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي(www.pe-gate.org) تضمن شروط وأسس التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول والحدود الدنيا للتقديم للسنة الدراسية 2021/2020".

وأضاف أن "الطالب سيجد في الدليل قائمة بالجامعات والكليات الاهلية مع الأجور الدراسية حسب الأقسام التي يتاح له التقديم اليها".

وتابع أن "وزارة التعليم العالي تدعو أبناءها الطلبة الى قراءة الدليل والتعرف على خارطة الاختصاصات العلمية والإنسانية التي يمكن للطالب أن يسجل أربعة اختيارات منها في استمارة التقديم حال إطلاقها".

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