بايدن: إخفاق ترامب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة

2020/11/10 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ متابعة

رأى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أن عدم اعتراف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، لن يغير من خطة انتقال السلطة.

وقال بايدن في كلمة له، إن "إخفاق الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة".

واضاف أن "موقف ترمب لن يغير من واقع فوزه بالانتخابات الرئاسي"، مبيناً أن "موقف ترمب يضر بالمؤسسات الدستورية".

وأعرب بايدن عن تطلعه إلى "التحدث إلى دونالد ترمب."

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