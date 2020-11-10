ترامب يراهن على 9 أشخاص لقطع طريق بايدن إلى البيت الأبيض

2020/11/10 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي يتجه دونالد ترامب بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى المحاكم سعيًا للاحتفاظ بالبيت الأبيض، وشكل حوله فريقًا يخوض معه معركته القضائية التي يستبعد أن تنجح بقطع طريق الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الرئاسة.بادر نجلا الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب جونيور (42 عامًا)، وإريك ترامب (36 عامًا) بحملة لجمع التبرعات من …

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