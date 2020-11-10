العراق.. أنباء عن قتلى وجرحى بتبادل لاطلاق النار في الكاظمية

2020/11/10 | 23:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص في تبادل لإطلاق النار في حي الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد....

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