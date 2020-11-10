حصيلة ضحايا كورونا في أوروبا تخطت حاجز الـ 300 ألف حالة

2020/11/10 | 23:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – أفاد إحصاء لوكالة “رويترز” للأنباء، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في أوروبا تخطت حاجز الـ 300 ألف حالة، تزامنًا مع مخاوف الحكومات الأوروبية من أن الإصابات والوفيات ستستمر في الارتفاع بحلول فصل الشتاء، على الرغم من الآمال المتعلقة باللقاح المضاد لكورونا المكتشف مؤخرًا.ويشير إحصاء رويترز، إلى أن نصيب أوروبا من […]

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