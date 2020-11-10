المالية النيابية: المباشرة بدفع الرواتب بعد 5 أيام

2020/11/10 | 23:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إن وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل (15 تشرين الثاني الجاري).

وذكر عضو اللجنة، فيصل العيساوي، خلال لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، إن "وزارة المالية ستباشر بدفع رواتب الموظفين يوم الأحد المقبل"، مبينا إصرار اللجنة على "الدفع باتجاه اتباع خطوات للإصلاح".

وأضاف العيساوي، ان "هناك توقعا بتخفيض مبلغ الاقتراض إلى 15 تريليون دينار".

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