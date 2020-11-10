بايدن: عدم اعتراف إدارة ترامب بفوزنا لن يغير شيئاً

2020/11/10 | 23:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس المنتخب جو بايدن إن رفض إدارة دونالد ترامب السماح ببدء عملية الانتقال الرسمي للسلطة لن يغير شيئاً في الخطط التي يريد القيام

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