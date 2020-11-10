المالية النيابية: رواتب الموظفين للشهر الماضي تصرف خلال ساعات والشهر الحالي في نهايته

2020/11/10 | 23:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل التصويت على قانون الاقتراض لتمويل العجز بغداد – وعد الشمري:أعلن عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري امس الثلاثاء، ان رواتب الشهر الماضي ستصرف خلال الساعات المقبلة وان رواتب الشهر الجاري ستصرف في نهايته، في وقت أورد فيه نائب آخر من اللجنة نفسها ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باطلاق رواتب الموظفين.وقال الجبوري في ...

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