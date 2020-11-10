الصراعات السياسية تزيد من حدة الانقسامات في سنجار والاقليم يطالب بغداد بالتدخل

2020/11/10 | 23:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرح المدينة الذي لا يندمل بانتظار تطبيق اتفاق اربيل بغداد السليمانية – عباس اركوازي:بينما زاد الاتفاق الذي وقعته حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الاوضاع في سنجار من حدة الانقسام بين مكونات سنجار، طالبت حكومة الاقليم نظيرتها الاتحادية بالتدخل لتطبيق الاتفاق الذي اعلنت شرائح ايزدية وفصائل مسلحة قريبة من حزب العمال الكردستاني رفضها له، نظرا ...

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