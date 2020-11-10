عقوبات أميركية جديدة ضد ايران وترامب يعتزم تصعيب عودة بايدن إلى الاتفاق النووي

2020/11/10 | 23:48 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الأولى لقمع احتجاجات نوفمبر العام الماضي الصباح الجديد – متابعة:يتوقع أن تفرض الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل، عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في حملة قمع المحتجين العام الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة.وبحسب التقریر، قالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن العقوبات ستفرض في ذكرى قمع احتجاجات ...

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