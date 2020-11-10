2020/11/10 | 23:55 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقته قناة (7SKY) إن “دليل الطالب المنشور في موقع الوزارة (www.mohesr.gov.iq) وفي بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي(www.pe-gate.org) تضمن شروط وأسس التقديم الى الجامعات والكليات الأهلية في الدراستين الصباحية والمسائية وقنوات القبول والحدود الدنيا للتقديم للسنة الدراسية 2021/2020”.

وأضاف أن “الطالب سيجد في الدليل قائمة بالجامعات والكليات الاهلية مع الأجور الدراسية حسب الأقسام التي يتاح له التقديم اليها”.

وتابع أن “وزارة التعليم العالي تدعو أبناءها الطلبة الى قراءة الدليل والتعرف على خارطة الاختصاصات العلمية والإنسانية التي يمكن للطالب أن يسجل أربعة اختيارات منها في استمارة التقديم حال إطلاقها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية 7 SKY TV.

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