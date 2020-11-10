مشاهد ’أكشن’.. اعتداء على كوادر طبية داخل مستشفى بالبصرة! (فيديو)

2020/11/10 | 23:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض الكادر الطبي في احد مستشفيات البصرة، مساء الثلاثاء، الى اعتداء من قبل ذوي احد المرضى.



وحصل "ناس" (10 تشرين الثاني 2020)، على مشهد مصور من داخل طوارئ مستشفى الفيحاء وسط محافظة البصرة، حيث يظهر قيام عدد من الشبان الذين يبدو انهم مرافقين لاحد المرضى بضرب الكادر الطبي، مستخدمين الكراسي واعمدة حديدية، فيما تجمع عدد من المواطنين حولهم، وحاول اخرون التدخل لتخليص الكادر الطبي.

ويوضح الفيديو، المصور من قبل احد المراجعين، تواجد احد عناصر القوات الامنية داخل النزاع، ويحاول تفريقهم من حول الكادر الطبي.

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