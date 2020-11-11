اجتماع مرئي بين الكاظمي وبن سلمان...اليكم التفاصيل

2020/11/11 | 00:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "الاجتماع المرئي عن بعد"، بين رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي وولي العهد ال...

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