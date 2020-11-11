بايدن: العملية الانتقالية بدأت وعدم الاعتراف بفوزنا لا يغير ما سنقوم به

2020/11/11 | 00:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الثلاثاء، أن العملية الانتقالية بدأت، مبينا ان عدم اعتراف دونالد ترمب بفوزنا لا يغير ما سنقوم به، معربا عن تطلعه للحديث معه.

جاء ذلك خلال كلمة لبايدن، من ديلاوير، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، قال فيها إن "عدم اعتراف الإدارة الأميركية بفوزنا لا يغير ما سنقوم به"، مضيفا أن العملية الانتقالية بدأت "وهي تجري على قدم وساق".

وذكر أن تعاطي "زعماء العالم مع فوزنا يدعو إلى الاطمئنان..



تحدثت مع قيادات العالم وقد تلقيت ترحيبا حارا وحقيقيا".

وجوابا على سؤال إحدى الصحفيات بشأن ما إذا كان قد تحدث مع ترمب، أجاب بايدن باختصار بالقول "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم".

وأضاف: "سيبقى ترمب رئيسا لهذه البلاد حتى الـ20 من كانون الثاني".

من جهة أخرى، وعد بايدن بتعزيز نظام الرعاية الصحية وتخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 كانون الثاني.

وقال إن "الرعاية الصحية حق للجميع وليس امتيازا لقلة قليلة وسنحارب لكي يحصل عليها الجميع".

وأردف بايدن قائلا: "نحن اليوم وسط أزمة صحية أثرت على أكثر من 10 ملايين أميركي ونعرف أن ترمب يحاول منع هؤلاء الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية..



اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية رغم أن الشعب الأميركي متفق على الحفاظ على هذا القانون".

وذكر: "لا يجب أن تكون هذه مسألة حزبية، هي مسألة إنسانية تؤثر على كل عائلة أميركية".

وتابع، "الآن سنعمل على تغطية أكثر من 20 مليون شخص للحصول على التغطية الصحية، كما سنعمل على تخفيض كلفة العلاج ابتداء من 20 كانون الثاني".

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