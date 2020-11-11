2020/11/11 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بفعل خسائر قطاع التكنولوجيا، في حين ارتفع "داو جونز" وحيداً بأكثر من 260

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث- الأسهم الأمريكية تهبط بالختام..و"داو جونز" يرتفع وحيداً 260 نقطة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث- الأسهم الأمريكية تهبط بالختام..و"داو جونز" يرتفع وحيداً 260 نقطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).