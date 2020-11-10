ماكونيل يستبعد انقطاعا في انتقال السلطة الأميركية

2020/11/11 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، أن تشهد الولايات المتحدة انقطاعا في انتقال السلطة من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يعارض إعلان فوز خصمه الديمقراطي، جو بايدن.

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