2020/11/11 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة النزاهة النيابية:

ادعت احدى الفضائيات المتضررة من اداء لجنة النزاهة في ايقاف عدد من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة في هذا الظرف الصعب ..



بالمطالبة بتغيير رئاسة اللجنة لذلك وجب التنويه بما يلي..

لجنة النزاهة تمارسها دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب وأخذت على عاتقها منذ البداية عدم تناول ملفات الفساد في الاعلام قبل حسمها من قبل القضاء وهيئة النزاهة وحتى لا يتم تفسيرها كابتزاز كما جرى في السابق .ولاجل توضيح الامور للشعب العراقي والرأي العام فان لجنة النزاهة ستستعرض نشاطاتها وإنجازاتها ليتبيّن للجميع عملها وكم أوقفت من هدر الأموال دون ضجيج اعلامي ..

ولماذا حصل الاستهداف للجنة ورئيسها

في هذا الوقت بالتحديد .واخيرا فان العمل في لجنة النزاهة يجري بحسب القانون والنظام الداخلي ويتعاون كافة اعضاء اللجنة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية: مطالبة فضائية بتغيير رئيس اللجنة لتضررها من إيقاف عقود فساد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية: مطالبة فضائية بتغيير رئيس اللجنة لتضررها من إيقاف عقود فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).