بومبيو يعد بولاية ثانية لترامب وصدمة في الخارجية الأمريكية

2020/11/11 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء بعملية "انتقالية سلسة" في الولايات المتحدة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، وذلك على الرغم من فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات وفق التقديرات.

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