نرجس الساعدي .. موهبة شابة تطرق خيالات الشعر

2020/11/11 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع - فاطمة رحمة

نرجس ستار جبار الساعدي شابة عراقية ولدت في بغداد العام 1993 عشقها للشعر منذ صغرها جعلها تخوض التجربة في كتابة الشعر على الرغم من حصولها على شهادة البكالوريوس في علوم البايولوجي.

وعن تنمية موهبتها الشعرية قالت الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أنا "لا أسطو على مشروع شعري أو طريقة كتابة أحد، إنما أكون نسيجاً شعرياً خيالياً خاص بي، وأكتب قصيدة نابعة من أصالتي تخدم الناس وتساعدهم في التفاؤل وعودة الأمل".

وأضافت: "أحب قصائد الغزل التي كتبتها إلى نفسي، في عمر التسعة عشر عاما؛ لأنها كتبت بلغة الفطرة والبراءة والمشاعر الحقيقية غير الملونة" .

وتسكن الساعدي في كركوك وتعمل مقدمة برامج تلفزيونية في قناة كركوك الفضائية ولها دواوين مخطوطة لم تطبع حتى الآن، هما "العاشق الحزين" و"عشك أسمر"، يطغي عليهما طابع التفاؤل وعودة الأمل في قصائدها لتكونا مبعثا بهجة لقرائها.

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