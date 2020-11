لجنة الانضباط تعاقب رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي

2020/11/11 | 00:45 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔹مصدر: لجنة الانضباط بالهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة ترد اعتراض نادي النجف على لاعب الديوانية مصطفى ناظم 🔹مصدر: لجنة الانضباط تقرر فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار على رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بسبب تصريحاتهالاعلامية 🔹مصدر: لجنة الانضباط تقرر تأجيل البت بفرض العقوبات وتطبيق لائحة المسابقات على نادي النجف بسبب انسحابه في مباراته امامنفط الوسط

