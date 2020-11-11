الأستاذ عبد المولى نيفة أو الإنسان الذي غدرته طيبوبته مع الناس جميعا... - محمد الحنفي

2020/11/11 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي لقد عرفت الأستاذ عبد المولى نيفة في ثانوية الشهيد صالح السرغيني بمدينة ابن جرير، وعرفت عنه أنه كان طيبا جدان ضحوكا، مبتسما باستمرار، في وجوه من يستقبلهم، ويستقبلونه.وكان، ولا زال، يعتبر الطيبوبة جزءا منه، ويعتبر نفسه جزءا منها، إلى درجة أن العلاقة بين الأستاذ عبد المولى نيفة، وبين الطيبوبة، صارت علاقة عضوية / جدلية؛ لأن الأستاذ عبد المولى نيفة إنسان أولا، وإنسان أخيرا.



والإنسان لا يكون إنس ......





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