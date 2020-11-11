العراق يعلن إغلاق

2020/11/11 | 00:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، إغلاق عشرات "المواقع المحرضة"، من دون كشف هويات تلك المواقع أو طبيعة "التحريض" أو الطريقة التي تم بها إغلاق تلك المواقع.

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