2020/11/11 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال علماء إن الأنهار الجليدية في جبال كيليان في الصين تختفي بـ"معدل صادم" حيث يجلب الاحترار العالمي تغيرا لا يمكن التنبؤ به ويثير احتمال حدوث نقص في المياه على المدى الطويل، حسب ما ذكر تقرير لوكالة رويترز، الثلاثاء.

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