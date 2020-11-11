المواصفات والأسعار.. آبل تطلق جيلاً جديداً من أجهزة ماك بمعالج

2020/11/11 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، الجيل الجديد من أجهزة ماك في فعالية نظمتها عبر الإنترنت.

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