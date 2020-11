رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية يزور ملعب الشعب الدولي

2020/11/11 | 01:09 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب النائب عباس عليوي، يرافقهُ نائب رئيس اللجنة النائب ديار برواري اليوم الثلاثاء 10-11-2020، ملعب الشعب الدولي للإطلاع على منشآت المجمع الرياضي في العاصمة بغداد.واستعرض مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر، الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات ملعب الشعب لابقائهِ ضمن الجاهزية

