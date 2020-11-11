نواب أميركيون يدعون إلى تأجيل القرارات ذات الخلافات الحزبية 

2020/11/11 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عدد من أبرز النواب الديمقراطيين، الثلاثاء، كلا من هيئة الاتصالات الفيدرالية "FCC" وهيئة التجارة الفيدرالية "FTC" تعليق كافة القرارات التي تحظى بجدل حزبي في ضوء ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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