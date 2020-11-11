لجنة النزاهة ترد على المطالبة بتغيير رئيسها: لا نبتز إعلامياً!

2020/11/11 | 01:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت لجنة النزاهة البرلمانية توضيحاً، أكدت فيه أنها تمارس دورها الرقابي إلا أنها لا تستعرض نشاطاتها لعدة أسباب، وذلك بعد مطالبة بإقالة رئيس اللجنة ثابت العباسي.



وجاء في بيان للجنة، تلقى "ناس" نسخة منه، ليل الثلاثاء على الأربعاء (11 تشرين الثاني 2020) "طالبت إحدى الفضائيات المتضررة من أداء لجنة النزاهة في ايقاف عدد من العقود الفاسدة التي تستنزف خزينة الدولة، بتغيير رئاسة اللجنة لذلك وجب التنويه إلى مايلي:

لجنة النزاهة تمارس دورها في متابعة ملفات الفساد مع هيئة النزاهة والقضاء في إطار القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب وقد أخذت على عاتقها منذ البداية عدم تناول ملفات الفساد في الإعلام قبل حسمها من قبل القضاء وهيئة النزاهة وحتى لا يتم تفسيرها كابتزاز كما جرى في السابق.



ولأجل توضيح الأمور للشعب العراقي والرأي العام فإن لجنة النزاهة ستستعرض نشاطاتها وإنجازاتها ليتبيّن للجميع عملها وكم أوقفت من هدر للأموال دون ضجيج اعلامي، ولماذا حصل الاستهداف للجنة ورئيسها في هذا الوقت بالتحديد ".

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