فرنسا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/11 | 01:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت هيأة الصحة العامة الفرنسية ، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد بلغ 472 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الهيأة في بيان لها، إلى أن عدد الخاضعين للعلاج بالمستشفيات بلغ نحو 31477 مصابا، بينهم 3168 أدخلوا للمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT

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