بعد خروجها من السجن بأيام.. إصابة الناشطة الإيرانية سوتوده بكورونا 

2020/11/11 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت نتيجة فحص الكشف عن الإصابة بكوفيد-19 والذي أجرته المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، إيجابية بعد بضعة أيام من خروجها من السجن، وفق ما أعلن زوجها الثلاثاء.

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