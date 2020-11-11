شيريانا -1 (متسلسلة) - عصام عابدين

2020/11/11 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_عابدين أكتب لصديقي الصحفي مستنجداََ, هذه المرة دون إخفاء بيانات المجني عليه، لا حاجه للخفاء، فالقاتل يعلم أين ضحيته، ويعلم كيف يمكن للخوف أن يقضي عليها.خمسة عشر يوما قد مرت في أزقة تورينو الهادئة.



ولا اعلم إلى مدى سيحميني الظلام من أعين الشر.



انه دمي يا ساده الذي سُفك أرضا ممتزجا بالخبز.يحدث أن تقطع من المسافة بلدان, بحثا عن...



عن شبرا من زمانك كي تكن من ترى نفسك عليه.



وقد حدث , فثكلتني ب ......





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