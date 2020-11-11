من الجبال الى الصحراء.. قواتنا تطارد داعش من 14 محورا

2020/11/11 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

طاردت قواتنا عصابات داعش الى صحراء الانبار ، بعد ان حققت نتائج نوعية في عملية جبال “مكحول وخانوكة” ودمرت انفاقه في تلك المناطق.

عملية الصحراء، انطلقت امس الثلاثاء بمشاركة واسعة من قطعات الجيش والوية الحشد الشعبي، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، وتتركز على أربعة عشر محورا رئيسا تستهدف مناطق عدة مهمة لتطهيرها بالكامل في صحراء غرب الانبار.

نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، اوضح في بيان أن العملية نفذت لتأمين الصحراء و الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات الجزيرة والأنبار.

بدوره، اكد قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح ان العملية تسير وفق اهداف محددة سابقا ومعلومات استخبارية دقيقة وستكون “قاصمة لظهر” الخلايا الارهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة.

في غضون العملية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على أحد الارهابيين البارزين والمطلوب وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، الذي شغل منصب مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات لقاطع الانبار والمكنى ابو طيبة ، واعترف بنقل عدة عجلات مفخخة من الأنبار الى العاصمة

بغداد .

وتاتي عملية الصحراء ، بعد تحقيق تقدم في عملية الجبال ، وتمكنت من تدمير عشرات الاوكار والانفاق التابعة لداعش وتطويق جبال مكحول بالكامل بدءاً من قاطع الخانوكة في اطراف الشرقاط وصولا الى قاطع الفتحة في اطراف قضاء بيجي.

وفي نينوى ، تمكنت مديرية الدفاع المدني في محافظة من العثور على 213 مخلفا حربيا غير منفلقة في عمارة الطوابق في منطقة السرجخانة بالموصل القديمة.

مدير شعبة الاعلام والعلاقات في مديرية الدفاع المدني بنينوى المقدم سعد الجبوري اكد في تصريح صحفي ان هذه العمارة كانت تتخذها عصابات داعش الاجرامية مقرا للتفخيخ وتعد اكبر المخابئ التي تم العثور عليها ، ورجح ظهور المزيد من القنابل والصواريخ مع استمرار رفع الانقاض.

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