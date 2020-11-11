حسيب الصدر في ذمة الله

2020/11/11 | 02:33 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

نعى عميد أسرة آل الصدر السيد حسين الصدر، السيد حسيب الصدر، الذي وافاه الأجل، أمس الثلاثاء، إثر عارض لم يمهله

طويلاً.

وقال السيد الصدر، في بيان: "بقلوب يعتصرها الألم والحزن وعيون دامعة ننعى أخانا العزيز السيد حسيب الصدر رجل الاستقامة والنبل والوطنية ومكارم الأخلاق، وقد وافته المنية بعد ظهر يوم

10 /11/ 2020 في مدينة الكاظمية المقدسة إثر عارض لم يمهله طويلا، ففاضت روحه الطاهرة راجعة الى ربها راضية

مرضية" .

وأضاف "نسأله تعالى أنْ يتغمده بواسع الرحمة والرضوان، وأنْ يلهمنا ومحبيه وعارفي فضله الصبر والسلوان".

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