اطلاقX بوكس الجديد قبل يومين من طرح بلاي ستايشن 5

2020/11/11 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬حدث‭ ‬منتظر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬تطرح‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬الثلاثاء‭ ‬جهازها‭ ‬الجديد‭ ‬لألعاب‭ ‬الفيديو‭ “‬إكس‭ ‬بوكس‭ ‬سيريز‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ “‬سوني‭” ‬الجهاز‭ ‬المنافس‭ “‬بلاي‭ ‬ستايشن‭ ‬5‭”‬،‭ ‬لينطلق‭ ‬بذلك‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭.‬ ويتنافس‭ ‬الجهازان‭ ‬اللذان‭ ‬يتوافر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بنسختين‭ ‬وسعرين‭ ‬مختلفين،‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬اللاعبين‭ ‬وجيوبهم‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬نهاية‭ ‬السنة،‭ […]

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