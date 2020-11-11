روماتيزم الكتف والكعب.. أعراض وعلاجات

2020/11/11 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عبدالوهاب الجبوري يصيب‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الاناث‭ ‬والذكور‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬العمروتظهراعراضه‭ ‬على‭ ‬هيئة‭ ‬آلام‭ ‬بالكتف‭ ‬تزداد‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬الذراع‭ ‬الى‭ ‬اعلى‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬روماتيزم‭ ‬الكعب‭ ‬فان‭ ‬المريض‭ ‬يشعر‭ ‬بألم‭ ‬يشابه‭ ‬وجود‭ ‬مسمار‭ ‬أودبوس‭ ‬باسفله‭ ‬،ولايعرف‭ ‬سبباً‭ ‬محدداً‭ ‬للاصابة‭ ‬بهذين‭ ‬النوعين‭ ‬من‭ ‬الروماتيزم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العضلات‭ ‬يحدث‭ ‬لها‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التليف‭ ‬أوالتكلس‭ ‬قد‭ ‬يتطلب‭ […]

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