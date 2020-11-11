الطاقة المتجددة أول مصدر للكهرباء في 2025 والمستقبل للسيارة ذاتية القيادة

2020/11/11 | 02:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭,- ‬نيويورك‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توقعت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬التي‭ ‬ازداد‭ ‬استخدامها‭ ‬بدرجة‭ ‬كبيرة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬رغم‭ ‬الجائحة،‭ ‬المصدر‭ ‬الأول‭ ‬لتوليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سنة‭ ‬2025‭ ‬أمام‭ ‬الفحم،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬المساعدات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬ وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوكالة‭ ‬فاتح‭ ‬بيرول‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ […]

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