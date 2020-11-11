بعد بنسلفانيا.. حملة ترامب تعلن رفع دعوى قضائية في ميشيغان 

2020/11/11 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، نيتها رفع دعوى قضائية في ولاية ميشيغان، بعد يوم من إعلان دعوى قضائية على نظام التصويت في ولاية بنسلفانيا.

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