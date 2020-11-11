الكعبي يدعو لتضمين 600 مليار دينار لميناء الفاو

2020/11/11 | 03:06 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الثلاثاء، الى تضمين 600 مليار دينار في قانون تمويل العجز المالي لميناء الفاو، في حين أكد على ضرورة عقد جلسة نهائية مع المعنيين بالشأن الرياضي قبل التصويت على قانون الاتحادات والاطلاع على النسخة النهائية له.

وذكر الكعبي، في بيان، “ان اللجنة المالية النيابية قامت بمناقشة قانون تمويل العجز المالي، وبعد القراءة الثانية واستضافة وزير النقل، ولاهمية تمويل مشروع ميناء الفاو الكبير بوصفه مشروعا ستراتيجيا دعت اللجنة الى تضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز المالي لتمويل المرحلة الاولى لميناء الفاو”.

كما، بحث الكعبي، مع رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي، ونائب رئيس اللجنة ديار برواري، و مقررة اللجنة ارزو محمود، وضع اللمسات الأخيرة على قانون الاتحادات والأندية الرياضية.

واثنى الكعبي، على “دور لجنة الشباب والرياضة وعملها المكثف خلال الفترة المنصرمة لانضاج مقترح القانون وضمان عرضه على التصويت”، مشيدا بـ”إجراء اللجنة للعديد من اللقاءات والاجتماعات من أجل الاستماع وأخذ ملاحظات المختصين والمهتمين بالشأن الرياضي”.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة اكتمال جميع الإجراءات المرتبطة بقانون الاتحادات والأندية الرياضية وانتظار السياقات الإدارية المعتمدة من أجل ادراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه.

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